Paccar: Kursziel bei 85,56 EUR laut Analysten

Die Aktie von Paccar hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine relativ neutrale Entwicklung gezeigt. Gestern legte sie am Finanzmarkt allerdings um -0,77% zu und schloss damit die Woche mit einem Plus von +0,12%. Die Meinung der Bankanalysten ist jedoch eindeutig: Die Aktie sei mittelfristig unterbewertet.

Aktuell liegt das Kursziel für Paccar bei 85,56 EUR und würde Investoren somit ein Potenzial von +4,02% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des neutralen Trends der jüngsten Kursentwicklung. Von insgesamt 22 Analysten haben drei ein starkes Kauf-Rating vergeben und einer setzt auf “Kauf”. Weitere 15 Experten bewerten die Aktie als “halten”, während zwei zum Verkauf raten. Ein Experte empfiehlt sogar einen sofortigen Verkauf.

Dennoch bleibt der Anteil optimistischer Analysten bei...