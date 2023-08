Paccar: Kursziel 73,28 EUR - Analysten sehen Potenzial

Die Aktie des US-amerikanischen Lkw-Herstellers Paccar wird von Experten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 73,28 EUR und verspricht ein Potenzial von -6,72% gegenüber dem aktuellen Kurs.

• Paccar schließt Woche mit +2,32% ab

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,10

• Optimistische Einschätzung durch 14,29% der Analysten

In der vergangenen Woche konnte die Paccar-Aktie an Wert gewinnen. Am Ende stand eine positive Kursentwicklung von +2,32%. Die Stimmung am Markt ist entsprechend optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie wurde durchschnittlich auf 73,28 EUR festgelegt. Dieses Ziel würde im Falle einer Umsetzung einen Gewinn in Höhe von -6,72% bedeuten. Dabei sind sich jedoch nicht alle Experten einig: Während sich zwei Analysten positiv äußern und ein weiterer Kaufempfehlungen...