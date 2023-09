Paccar: Kurspotenzial bei 83,68 EUR

Analysten sind der Meinung, dass die Aktie von Paccar aktuell unterbewertet ist und das wahre Kursziel bei 83,68 EUR liegt. Nach einem neutralen Trend in den vergangenen Handelstagen konnte die Aktie gestern nur leicht um -0,17% zulegen.

• Paccar: Gestriges Ergebnis mit -0,17%

• Mittelfristiges Kursziel bei 83,68 EUR

• Anteil optimistischer Analysten bei +18,18%

Laut Durchschnittswert sehen Bankanalysten eine Renditemöglichkeit in Höhe von +8,25%. Während 3 Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und ein weiterer Experte sie zum Kauf einschätzt – wenn auch nicht euphorisch – halten sich 15 Experten weitgehend neutral und vergeben das Rating “halten”. Lediglich zwei Analysten bewerten Paccar negativ mit “Verkauf” oder sogar “Sofort-Verkauf”. Insgesamt lassen sich also noch positive Einschätzungen feststellen. So lag...