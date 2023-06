Paccar: Analysten sehen Kurspotenzial von +3,57% - Aktuelles Kursziel bei 74,40 EUR

Am gestrigen Tag verlor die Aktie von Paccar an Wert und beendete den Handel mit einem Minus von -0,09%. In der vergangenen Woche summierte sich das Ergebnis auf einen Verlust von -1,15%, was darauf hindeutet, dass der Markt momentan eher pessimistisch gestimmt ist. Doch wie bewerten die Bankanalysten die Lage?

Demnach liegt das mittelfristige Kursziel für Paccar aktuell bei 74,40 EUR. Das bedeutet ein Kurspotenzial in Höhe von +3,57%. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung und einige teilen sie aufgrund des schwachen Trends der letzten Zeit nicht.

Aktuell empfehlen zwei Experten die Aktie als starken Kauf und weitere zwei als Kauf. Sechzehn Experten halten eine neutrale Bewertung (“halten”). Ein Experte rät zum Verkauf und ein weiterer sogar zum sofortigen Verkauf (insgesamt also nur noch 18% optimistischer...