Paccar: Analysten sehen ein Kurspotenzial von +11,15% - aktuelles Kursziel bei 76,08 EUR

Die Aktie von Paccar hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Entwicklung erlebt und am gestrigen Tag eine Kursentwicklung von -0,12% hingelegt. Doch was denken die Bankanalysten über die zukünftige Entwicklung der Aktie?

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel für Paccar bei 76,08 EUR. Wenn sich diese Einschätzung durchsetzt, würde dies ein Investitionspotenzial in Höhe von +11,15% bedeuten. Jedoch sind nicht alle Analysten dieser Meinung.

2 Analysten empfehlen den Kauf der Aktie und weitere 2 bewerten sie als kaufenswert. Eine neutrale Position haben 16 Experten eingenommen und nur einer sieht die Aktie als Verkaufskandidat an. Ein Experte ist sogar davon überzeugt, dass man Paccar sofort verkaufen sollte.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,14.

Fazit: Die Meinungen der Analysen bezüglich Paccars...