Paccar: Analyse zeigt Kurspotenzial bei 75,41 EUR

Die Aktie von Paccar hat in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von +3,71% verzeichnet. Am gestrigen Tag betrug die Kursentwicklung sogar +0,09%. Die Analysten sind der Ansicht, dass das wahre Kursziel bei 75,41 EUR liegt – das entspricht einem Potenzial von +2,28%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung.

• Paccar: Eine vollständige Handelswoche mit einer positiven Bilanz

• Das mittelfristige Kursziel liegt laut Analysten bei 75,41 EUR (+2,28%)

• Der Anteil optimistischer Analysten beträgt aktuell +18.18%

Insgesamt haben sich 16 Experten mit “halten” positioniert und nur noch ein Experte bleibt pessimistisch und empfiehlt einen Verkauf. Zwei weitere setzen auf einen Kauf. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,14.

Wie wird sich der Markt wohl weiterhin entwickeln?