Paccar: Aktuell unterbewertet - Kursziel bei 71,91 EUR

Die Aktie von Paccar zeigt sich am Finanzmarkt derzeit relativ optimistisch. Gestern verzeichnete sie einen leichten Rückgang um -0,13%, was den Ergebnissen der vergangenen fünf Handelstage entspricht. Die Bankanalysten sind jedoch anderer Meinung und sehen das wahre Potenzial von Paccar noch nicht ausgeschöpft.

Das mittelfristige Kursziel liegt bei 71,91 EUR und ergibt somit ein Investitionspotenzial in Höhe von -5,72%. Dementsprechend empfehlen zwei Analysten die Aktie als starken Kauf und einer sieht sie zumindest als kaufenswert an. 16 Experten bewerten sie neutral mit “halten”, während lediglich einer die Empfehlung zum Verkauf ausspricht. Ein Experte geht sogar so weit zu sagen, dass Paccar sofort verkauft werden müsse.

Dennoch bleibt das Guru-Rating unverändert bei 3,10. Trotz unterschiedlicher Meinungen der Analysten...