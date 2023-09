Paccar: Aktie unterbewertet - Kursziel bei 84,16 EUR

Nach Ansicht von Experten ist die Paccar-Aktie derzeit stark unterbewertet. Das wahre Kurspotenzial liegt mit einem mittelfristigen Kursziel von 84,16 EUR um +5,91% über dem aktuellen Wert.

• Paccar legt am 11.09.2023 um +0,84% zu

• Mittelfristiges Kursziel bei 84,16 EUR

• Guru-Rating bleibt konstant bei 3,14

Am gestrigen Tag konnte das Unternehmen ein Plus von +0,84% verzeichnen und in den letzten fünf Handelstagen eine positive Bilanz mit einem Anstieg um +4,36%. Die Stimmung auf dem Markt scheint daher derzeit recht optimistisch zu sein.

Das mittelfristige Kursziel für diese Aktie beträgt aktuell 84,16 EUR. Dies entspricht einer Einschätzung des durchschnittlichen Meinungsbildes der Bankanalysten. Sollten sie Recht behalten und die Zukunftsaussichten weiterhin positiv bleiben profitieren Investoren im Falle eines Kaufs...