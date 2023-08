Paccar: Aktie unterbewertet – Kursziel bei 73,28 EUR

Die Analysten sind sich einig: Paccar ist aktuell nicht richtig bewertet. Das mittelfristige Kursziel der Aktie liegt bei 73,28 EUR, was einem Potential von -7,25% entspricht.

• Am 03.08.2023 stieg die Paccar-Aktie um +1,17%

• Der durchschnittliche Guru-Rating-Wert bleibt konstant bei 3,10

In den vergangenen fünf Handelstagen hat sich die Paccar-Aktie insgesamt um +2,03% verbessert und am gestrigen Tag einen Anstieg von +1,17% verzeichnet. Die Stimmung am Markt scheint optimistisch zu sein.

Das mittelfristige Kursziel für Paccar wurde von Bankanalysten auf 73,28 EUR festgelegt. Insgesamt sind jedoch nicht alle Experten dieser Meinung nachgegangen und einige sehen das Potenzial der Aktie anders.

Zwei Analysten sprechen sich für einen Kauf aus während ein weiterer sie als eine “Kauf” beziehungsweise “Halten” bewerten.

16...