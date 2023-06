Paccar: Aktie um +4,30% unterbewertet - Kursziel bei 74,62 EUR

Die gestrige Handelssitzung an der Börse brachte für Paccar eine negative Veränderung von -0,54%. Insgesamt liegt die Kursentwicklung in den vergangenen fünf Handelstagen bei einem minimalen Anstieg von +0,32%. Analysten sind aktuell jedoch optimistisch und sehen die Aktie als unterbewertet an.

Das mittelfristige Kursziel von Paccar wird im Durchschnitt der Bankanalysten auf 74,62 EUR geschätzt. Damit hätte das Unternehmen ein potenzielles Kursplus von +4,30% zu bieten. Zwei Analysten betonen sogar einen starken Kauf und zwei weitere empfehlen ebenfalls zum Kauf. Die Mehrheit positioniert sich mit einer “Halten”-Bewertung eher neutral gegenüber dem Unternehmen. Nur ein Analyst ist negativ eingestellt und ein Experte geht davon aus, dass der Verkauf sofort erfolgen sollte.

Insgesamt bleiben aber immer noch über 17% der...