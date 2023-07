Paccar: Aktie mit mittelfristigem Kursziel von 72,59 EUR

Die Analysten sind sich einig: Die Paccar-Aktie ist derzeit unterbewertet. Der Markt reagierte gestern auf die Entwicklung am Finanzmarkt und legte eine Kursentwicklung von -1,04% hin. In den vergangenen fünf Handelstagen lag das Ergebnis bei +0,40%. Die Stimmung am Markt scheint neutral zu sein.

Das mittelfristige Kursziel für Paccar liegt bei 72,59 EUR (-8,13%). Dies ergibt sich aus dem Durchschnitt der Meinungen der Bankanalysten. Allerdings teilen nicht alle diese Einschätzung nach dem neutralen Trend.

Von insgesamt 20 Experten sehen zwei die Aktie als starken Kauf an und einer setzt auf “Kauf”. Sechzehn Analysten positionieren sich mit einem “Halten”-Rating weitgehend neutral. Ein Experte geht sogar davon aus, dass die Aktie sofort verkauft werden müsse. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,10.

Zusammengefasst...