Paccar Aktie: Der große Aufschrei bleibt aus!

Die Aktie von Paccar wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen, was auf ein Potenzial von -21,12% vom aktuellen Kursziel hinweist.

Aktuelle Kursentwicklung und Prognosen

Am 13.03.2024 verzeichnete Paccar eine Kursentwicklung von +0,67%, was zu einem Gesamtanstieg von +1,06% in den letzten fünf Handelstagen führte. Dies deutet darauf hin, dass der Markt derzeit relativ optimistisch eingestellt ist.

Das aktuelle Kursziel von Paccar liegt bei 83,27 EUR, wobei Bankanalysten davon ausgehen, dass die Aktie langfristig dieses Niveau erreichen wird. Dies würde Anlegern eine potenzielle Rendite von -21,12% ermöglichen.

Analystenmeinungen

Die Meinungen der Analysten über die Paccar-Aktie variieren. Während drei Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen, sehen zwei weitere Analysten den Kauf als eine optimistische, aber nicht euphorische Option an. 13 Experten bewerten die Aktie neutral und empfehlen, sie zu halten, während zwei weitere Analysten der Meinung sind, dass die Aktie verkauft werden sollte. Ein Experte geht sogar so weit zu sagen, dass die Aktie sofort verkauft werden sollte.

Insgesamt zeigt sich, dass rund 23,81% der Analysten noch optimistisch bezüglich der Paccar-Aktie sind.

Guru-Rating

Zusätzlich zur positiven Einschätzung der Analysten wird die Paccar-Aktie auch durch das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” unterstützt. Dieses Rating bleibt mit 3,19 konstant und unterstreicht das Potenzial der Aktie.

Insgesamt deutet die Analyse darauf hin, dass die Paccar-Aktie derzeit unterbewertet ist und Anlegern eine attraktive Investitionsmöglichkeit bieten könnte.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Paccar-Analyse von 14.03. liefert die Antwort:

Wie wird sich Paccar jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Paccar Aktie

Paccar: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...