Paccar Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Die Dividendenrendite für Paccar beträgt derzeit 1,14 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert von 1,57 Prozent liegt. Daher bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Neutral".

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Aktie von Paccar von Research-Analysten insgesamt 3 positive, 4 neutrale und keine negativen Bewertungen. Langfristig ergibt sich daraus eine neutrale Einschätzung. Kurzfristig wird die Aktie aktuell ebenfalls als neutral bewertet. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 91,89 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von -14,74 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Analysten von "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Paccar derzeit als positiv eingestuft wird. Der aktuelle Kurs von 107,77 USD liegt 23,97 Prozent über dem gleitenden Durchschnittskurs von 86,93 USD (GD200), was als positiv bewertet wird. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt mit 98,96 USD um 8,9 Prozent über dem aktuellen Kurs, was ebenfalls als positiv eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend negative Themen rund um Paccar diskutiert wurden. Daher wird die Aktie aktuell als "Schlecht" bewertet. Dennoch haben automatische Analysen ergeben, dass in letzter Zeit hauptsächlich positive Signale im Vordergrund standen, was zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral" führt.