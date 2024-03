Paccar Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Der Aktienkurs von Paccar hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 54,18 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt die Rendite von Paccar um 146,32 Prozent unter dem Durchschnitt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Maschinenbranche beträgt 329,43 Prozent, wobei Paccar aktuell 275,25 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Paccar bei 90,83 USD, während der aktuelle Aktienkurs bei 118,33 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Abweichung von +30,28 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Gut". Der GD50 für die letzten 50 Tage zeigt einen Stand von 105,14 USD, was einer positiven Abweichung von +12,55 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Die Analyse von 7 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten zeigt, dass 3 Bewertungen als "Gut", 4 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies führt zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Auch die kürzlich abgegebene durchschnittliche Empfehlung für Paccar lautet "Neutral" (0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 102,83 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -13,1 Prozent fallen könnte. Die daraus resultierende Empfehlung ist somit "Schlecht". Insgesamt erhalten die Analysten daher ein "Neutral"-Rating für Paccar.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität zeigt deutlich weniger Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt in diesem Zeitraum eine negative Entwicklung, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für Paccar.