Paccar Aktie: Was wird jetzt noch passieren?"

Die Aktie von Paccar wird derzeit von Analysten als unterbewertet eingestuft, da das wahre Kursziel um -6,67% unter dem aktuellen Kurs liegt.

Aktuelle Kursentwicklung

Am 29.12.2023 verzeichnete Paccar eine Kursentwicklung von -0,18%. Über die letzten fünf Handelstage hinweg konnte jedoch ein Anstieg von +0,18% verzeichnet werden, was auf eine vergleichsweise neutrale Stimmung am Markt hinweist.

Kursziel und Analystenmeinungen

Das aktuelle Kursziel von Paccar