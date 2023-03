Paccar-Aktie: Was können Anleger von den neunen Zahlen erwarten?

Wir befinden uns einmal wieder in der Bilanzsaison und auch Paccar wird in Kürze sein aktuelles Zahlenwerk präsentieren. Am 25.04. werden die Aktionäre die Q1-Bilanz des Unternehmens schließlich zu Gesicht bekommen. Wird es beim Umsatz und Gewinn irgendwelche Überraschungen geben? Ist bald mit einem kleinen Kurs-Beben bei der Paccar-Aktie zu rechnen?

Gerade einmal 30 Tage noch bis Paccar seine neuen Zahlen veröffentlichen will. Was können Aktionäre nun vom Geschäftsbericht des auf 36,53 Milliarden USD Börsenwert dotierten Unternehmens erwarten? Analysehäuser gehen laut Marketscreener-Daten im Konsens davon aus, dass Paccar ein starkes Umsatzplus vermelden wird: In Q1 2023 soll der Umsatz 7,63 Milliarden USD betragen – im Vorjahresvergleich eine Steigerung von 24,96 Prozent. Das operative Ergebnis (Ebit) schätzen die...