Paccar Aktie: Ruhe bewahren!

Die Paccar-Aktie wird von Analysten derzeit als "Neutral" bewertet, basierend auf 3 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Für den letzten Monat wurden 0 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen abgegeben, was zu einer Gesamteinschätzung "Neutral" führt. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 91,89 USD, was einem Abwärtspotenzial von -15,44 Prozent entspricht und somit einer "Schlecht"-Empfehlung gleichkommt. Insgesamt erhält Paccar daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktienkurs bei Paccar derzeit 1, was einer negativen Differenz von -16,48 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Paccar mit 44,46 Prozent mehr als 200 Prozent unter dem Durchschnitt. Die Branche "Maschinen" erzielte eine mittlere Rendite von 408,09 Prozent, wobei Paccar mit 363,63 Prozent ebenfalls deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Paccar liegt bei 26,33 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls eine Überverkauft-Situation (Wert: 17,28) und erhält somit ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält das Paccar-Wertpapier daher ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt der Analyse.