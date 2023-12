Paccar Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Die Paccar-Aktie wird charttechnisch positiv bewertet, da der aktuelle Kurs von 97,83 USD sowohl über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 82,14 USD als auch über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 90,63 USD liegt. Die Abweichungen von +19,1 Prozent bzw. +7,94 Prozent führen zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Paccar insgesamt 7 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Neutral" ist. Die Kursprognose von 80,39 USD für das Wertpapier deutet auf ein Abwärtspotential von -17,83 Prozent hin, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Paccar-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 51,73 Prozent erzielt, was jedoch 95,74 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich mit der Branche "Maschinen" liegt die Rendite mit 188,33 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Anleger-Stimmung bei Paccar ist insgesamt positiv, basierend auf Auswertungen von Diskussionsforen und Meinungsspalten in sozialen Medien. In den vergangenen Tagen überwogen positive Themen in den Diskussionen, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 8 Gut-Signale und 0 Schlecht-Signale, was die positive Einschätzung bestätigt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Empfehlung basierend auf der Anleger-Stimmung.