Paccar Aktie: Es wird konkret!

Weitere Suchergebnisse zu "City Office Reit":

Der Aktienkurs von Paccar im Vergleich zu anderen Unternehmen des gleichen Sektors ("Industrie") zeigt eine Rendite von 47,02 Prozent, was 1333 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Maschinen"-Branche mit einer mittleren Rendite von 2307,59 Prozent in den letzten 12 Monaten liegt Paccar mit 2260,57 Prozent ebenfalls deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Paccar eingestellt waren. Es gab acht positive und fünf negative Tage, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +13,78 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 83,14 USD mit dem aktuellen Kurs (94,6 USD) vergleicht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,2 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Paccar-Aktie überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für Paccar.