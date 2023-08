Paccar: Aktie nach Ansicht von Analysten unterbewertet - Kursziel bei 73,28 EUR

Die gestrige Kursentwicklung der Paccar-Aktie am Finanzmarkt betrug +0,72%. Insgesamt stieg sie in den letzten fünf Handelstagen um +1,35%, was auf eine positive Stimmung im Markt hindeutet.

Analysten sind jedoch der Meinung, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 73,28 EUR und damit um -6,13% über dem aktuellen Preis.

Während einige Experten die positive Entwicklung begrüßen und zum Kauf raten (2), sehen andere die Situation eher neutral (16), oder sogar negativ (1). Nur ein Experte bewertete das Unternehmen als “sofort zu verkaufen”.

Dennoch bleibt das Guru-Rating unverändert bei 3.10 und signalisiert weiterhin eine insgesamt optimistische Einschätzung mit einem Anteil von +14.29%.