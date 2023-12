Paccar Aktie: Anleger sollten sich noch gedulden!

Die aktuelle Lage auf dem Finanzmarkt deutet darauf hin, dass die Aktie von Paccar laut Analysten derzeit unterbewertet ist. Das wahre Kursziel liegt etwa 6,65% unter dem aktuellen Kurs. Am 12.12.2023 verzeichnete Paccar einen Kursrückgang von 0,31%. Das Kursziel wird auf 84,67 EUR festgesetzt, während das Guru-Rating von Paccar unverändert bei 3,20 bleibt.

