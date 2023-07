PacWest Quartalszahlen erwartet: Analysten prognostizieren Umsatz- und Gewinnrückgang

Unterstützung bei 11,20 EUR und einem Widerstand bei 12,80 EUR. Langfristig sieht die Charttechnik eher negativ aus und es wird mit einer Fortsetzung des Abwärtstrends gerechnet.

Fazit: Die Quartalszahlen von PacWest werden in 104 Tagen erwartet und Analysten rechnen mit einem Umsatz- und Gewinnrückgang im Vergleich zum Vorquartal. Auf Jahressicht wird ebenfalls ein Rückgang erwartet. Aktionäre haben bereits auf die Schätzungen der Quartalszahlen reagiert, was sich in einer positiven Kursentwicklung zeigte. Die langfristige Charttechnik deutet jedoch auf weiteren Abwärtsdruck hin.

Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel lediglich Informationszwecken dient und keine Anlageempfehlungen enthält. Börsengeschäfte sind mit Risiken verbunden und sollten gut überlegt sein. Es wird empfohlen, professionellen Rat einzuholen, bevor...