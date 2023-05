- PacWest Bancorp-Aktie: Wie geht es weiter?

Die Aktien von PacWest Bancorp fielen am Donnerstag zeitweise um 46,88 Prozent auf 3,41 US-Dollar an der NASDAQ. Bloomberg berichtete über mögliche “strategische Optionen”, die das Unternehmen in Betracht zieht, darunter Verkauf, Abspaltung und Kapitalerhöhung. Obwohl eine Verkaufsbereitschaft besteht, hat das Unternehmen noch keinen formalen Prozess gestartet. Die potenziellen Käufer sind begrenzt und ein Komplettverkauf wird als schwierig betrachtet.

Die PacWest Bancorp-Aktie ist bereits seit Anfang März um 85 Prozent gesunken und ist damit weniger als eine Milliarde US-Dollar wert. Der Wert des Unternehmens liegt bei beachtlichen 44 Milliarden US-Dollar. Es bleibt abzuwarten, wie sich dies weiterentwickelt.

Die Entscheidung der Fed zur Abwägung zwischen Stabilisierung des Bankensektors und Bekämpfung hoher...