PacRay Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso wurde über das Unternehmen nicht wesentlich mehr oder weniger diskutiert als üblich, was ebenfalls zu einem neutralen Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für Balk beträgt aktuell 17,39 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie derzeit überverkauft ist und entsprechend als "gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch weder überkauft noch überverkauft an, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Balk eine Rendite von 0 % aus, was 2,88 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 2,88 %. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in diesem Bereich.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt bei 1,17 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,57 HKD liegt, was zu einer Abweichung von -51,28 Prozent führt und somit zu einer schlechten Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen beträgt 0,48 HKD, was zu einer positiven Abweichung von +18,75 Prozent führt und somit zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt wird Balk aufgrund der trendfolgenden Indikatoren mit einem neutralen Rating versehen.

