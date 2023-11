PacRay Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Die Aktie von Balk weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,92 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Balk liegt bei 90, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 14,8 als überbewertet betrachtet wird. Daher erhält die Aktie auch in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie von Balk sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt unter dem jeweiligen gleitenden Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer insgesamt negativen Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Im Vergleich zur Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" hat die Aktie von Balk im vergangenen Jahr eine Rendite von 328,57 Prozent erzielt, was 330,07 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung auf dieser Stufe mit "Gut".

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Balk in Bezug auf Dividendenrendite und KGV schlechter abschneidet und auch in der technischen Analyse negative Signale zeigt. Allerdings hat die Aktie eine starke Performance im Vergleich zur Branche gezeigt, was zu einer positiven Gesamtbewertung führt.