Pa Shun Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Die Aktie von Pa Shun hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 0,06 HKD verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,033 HKD, was einem Unterschied von -45 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,06 HKD weist mit einem Schlusskurs von -45 Prozent ein "Schlecht"-Rating auf.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Pa Shun in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") weist die Aktie von Pa Shun mit einer Rendite von -7,46 Prozent eine deutlich bessere Performance von mehr als 10 Prozent auf. Auch im Vergleich zur "Gesundheitsdienstleister"-Branche, die eine mittlere Rendite von -16,36 Prozent verzeichnet, liegt Pa Shun mit 8,9 Prozent deutlich darüber. Daher erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In fundamentalen Aspekten beträgt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) derzeit 62,14, was mit 143 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Gesundheitsdienstleister) von 25 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist, weshalb Pa Shun in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung erhält.