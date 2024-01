Pa Shun Aktie: So kann man sich irren!

Die Aktie des Gesundheitsdienstleisters Pa Shun ist derzeit deutlich überbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 62,14 liegt, was 143 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie von Pa Shun eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wird als neutral bewertet, da in den letzten zwei Wochen hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat Pa Shun im letzten Jahr eine Rendite von -7,46 Prozent erzielt, was mehr als 10 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Gesundheitsdienstleister"-Branche verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -16,36 Prozent, wobei Pa Shun mit 8,9 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenausschüttung schüttet Pa Shun derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Gesundheitsdienstleister. Die Differenz beträgt 3,95 Prozentpunkte (0 % gegenüber 3,95 %), wodurch die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht" erhält.