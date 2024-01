Pa Shun Aktie: Schlechte Nachrichten!

Die Bewertung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der allgemeinen Stimmung. Die Analysten haben die sozialen Plattformen genutzt, um die Stimmung rund um Pa Shun zu messen und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um Pa Shun diskutiert. Aufgrund dieser Beobachtungen wurde die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist Pa Shun derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,94%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Pa Shun-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,06 HKD lag. Der letzte Schlusskurs von 0,031 HKD weicht um -48,33 Prozent ab, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der Durchschnitt aus den letzten 200 Handelstagen als auch der aus den letzten 50 Handelstagen führen zu einem "Schlecht"-Rating für die Pa Shun-Aktie in Bezug auf die einfache Charttechnik.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Pa Shun bei 62,14 liegt, was deutlich teurer ist als der Branchendurchschnitt von 25,61. Dies führt zu einer Überbewertung um 143 Prozent, weshalb der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft wird. Die Bewertung ergibt somit insgesamt eine negative Einschätzung für die Pa Shun-Aktie.