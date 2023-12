Pa Shun Aktie: Ist das noch normal?

Weitere Suchergebnisse zu "Eramet":

Der Aktienkurs von Pa Shun hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -7,46 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche im Durchschnitt um -10,49 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Pa Shun im Branchenvergleich um +3,03 Prozent besser abschneidet. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -9,87 Prozent im letzten Jahr, und Pa Shun lag 2,4 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Überperformance im Branchenvergleich erhält Pa Shun ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen über Pa Shun in den sozialen Medien zeigen, dass es in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen rund um das Unternehmen gab. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft. Die Redaktion ist der Meinung, dass die Aktie von Pa Shun bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Pa Shun wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 83,33 Punkten, was bedeutet, dass die Pa Shun-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt ebenfalls an, dass Pa Shun auf 25-Tage-Basis überkauft ist, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet darauf hin, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert haben. Aufgrund dieser Faktoren erhält die Pa Shun-Aktie ein "Neutral"-Rating.