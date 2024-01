PZ Cussons Aktie: Ein wahrer Champion!

Die Aktie von Pz Cussons wird von Analysten derzeit als "Gut" bewertet. Diese Einschätzung basiert auf 2 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen innerhalb der letzten zwölf Monate. Kurzfristig betrachtet gilt die Aktie als "Gut", basierend auf den Studien des vergangenen Monats. In diesem Zeitraum wurden 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 221 GBP, was einem Aufwärtspotenzial von 44,26 Prozent entspricht. Insgesamt erhält Pz Cussons eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz lässt sich sagen, dass die Aktivität der Aktie im Vergleich zu einem längeren Zeitraum durchschnittlich war. Die Diskussionsintensität wird daher als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich für Pz Cussons in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

In Bezug auf Dividenden schüttet Pz Cussons derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt bei Haushaltsprodukten. Dieser Unterschied von 1,62 Prozentpunkten (4,68 % gegenüber 3,06 %) führt zu einer "Gut"-Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse erzielte Pz Cussons in den letzten 12 Monaten eine Performance von -24,82 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Haushaltsprodukte"-Branche sind im Durchschnitt um 25,08 Prozent gestiegen, was zu einer Underperformance von -49,9 Prozent im Branchenvergleich für Pz Cussons führt. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 5,4 Prozent im letzten Jahr. Pz Cussons lag 30,22 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.