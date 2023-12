PZ Cussons Aktie: Der ganz große Wurf!

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Pz Cussons in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung in Richtung übermäßig positiver oder negativer Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Pz Cussons wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Pz Cussons derzeit einen Wert von 4,68 Prozent, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 3,04 Prozent. Verglichen mit ähnlichen Werten aus der "Haushaltsprodukte"-Branche beträgt die Differenz +1. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Pz Cussons-Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Pz Cussons derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 164,82 GBP, während der Kurs der Aktie (152,4 GBP) um -7,54 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich jedoch ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 140,6 GBP, was einer Abweichung von +8,39 Prozent entspricht, und die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert klassifiziert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

In den letzten zwölf Monaten liegen 2 positive, 2 neutrale und 0 negative Einschätzungen von Analysten für Pz Cussons vor, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Innerhalb eines Monats liegen 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen vor, was die Aktie zuletzt mit einem "Gut" bewertet. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 221 GBP, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Aus Analystensicht erhält die Pz Cussons-Aktie somit insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.