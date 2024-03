PZ Cussons Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Die Analysten haben die Aktie von Pz Cussons in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 2 Gut, 3 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen bewertet. Auf dieser Grundlage ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Neutral". Kurzfristig gesehen, gab es innerhalb eines Monats 0 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht-Einschätzungen, was zu einer aktuellen Bewertung als "Neutral" führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie von Pz Cussons liegt bei 184,33 GBP, was einer erwarteten Kursentwicklung von 113,84 Prozent entspricht und daher als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung der Analysten für die Aktie von Pz Cussons als "Neutral".

In Bezug auf die Dividende weist Pz Cussons derzeit eine Dividendenrendite von 5,25 % auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 3,02 % und daher als "Gut" bewertet wird.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und eine "Neutral"-Einschätzung ergibt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die Analyse der sozialen Plattformen zeigt, dass die Stimmung hauptsächlich positiv ist und die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Pz Cussons aufgegriffen haben. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.