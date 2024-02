PZ Cussons Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Die langfristige Meinung von Analysten zur Pz Cussons-Aktie wird als "Gut" eingestuft. Insgesamt ergibt sich folgende Bewertung: 2 Gut, 2 Neutral, 0 Schlecht. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 221 GBP, was einer potenziellen Performance von 120,56 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Pz Cussons. Das Unternehmen erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie zeigt, dass das Unternehmen aktuell weder besonders im Fokus der Anleger steht, noch vernachlässigt wird. Insgesamt wird die Aktie daher ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Pz Cussons liegt bei 48,57 Punkten, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25 zeigt hingegen einen Wert von 79,9, was bedeutet, dass Pz Cussons als überkauft eingestuft wird. Zusammen ergibt dies eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie von Pz Cussons als unterbewertet eingestuft. Das KGV von 13,57 liegt insgesamt 71 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Haushaltsprodukte". Basierend auf der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".