PZ Cussons Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Die Aktienanalyse von Pz Cussons zeigt interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung deuten auf eine erhöhte Aktivität im Netz hin, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auch die fundamentale Analyse ergibt eine "Gut"-Einstufung, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 13,57 insgesamt 70 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Haushaltsprodukte".

Allerdings zeigt der Branchenvergleich der Aktienkurse eine Rendite von -45,2 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter". Dies liegt mehr als 46 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Haushaltsprodukte"-Branche in den vergangenen 12 Monaten von 16,73 Prozent, liegt Pz Cussons mit 61,93 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass von insgesamt 5 Analystenbewertungen 2 "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht" sind, was zu einem "Neutral"-Rating für die Pz Cussons-Aktie führt. Kurzfristig ergibt sich ein Bild von 0 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht-Einschätzungen innerhalb eines Monats, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel von 184,33 GBP zeigt ein Aufwärtspotential von 107,12 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Pz Cussons somit ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.