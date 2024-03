PZ Cussons Aktie: Finger weg?

Mit einer Dividendenrendite von 5,25 Prozent übertrifft die Pz Cussons-Aktie den Branchendurchschnitt um 2,22 Prozent. Die Branche "Haushaltsprodukte" weist durchschnittlich eine Dividendenrendite von 3 Prozent auf. Damit gilt die Aktie im Vergleich als attraktives Investment und wird von der Redaktion mit einer "Gut"-Bewertung versehen.

Um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt verwendet. Bei der Pz Cussons-Aktie ergibt die Bewertung anhand des 7-Tage-RSI, dass sie derzeit überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen ein neutrales Signal, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Pz Cussons-Aktie daher für den RSI eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse der Pz Cussons-Aktie zeigt einen Durchschnitt von 142,64 GBP für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag jedoch bei 87 GBP, was einem Unterschied von -39,01 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (113,35 GBP) liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -23,25 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In den letzten zwei Wochen wurden die Pz Cussons-Aktie in den sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher eine insgesamt "Gut"-Einstufung. Die positiven Themen, die in den letzten Tagen rund um den Wert diskutiert wurden, unterstützen diese Einschätzung.

In Zusammenfassung erhält die Pz Cussons-Aktie aus verschiedenen Analysen und Bewertungen eine Gesamtbewertung von "Schlecht" für die technische Analyse, aber eine "Gut"-Einstufung aufgrund der positiven Anleger-Stimmung.