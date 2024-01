PZ Cussons Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Pz Cussons in den sozialen Medien. Es gab keine signifikante Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Aus diesem Grund erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Pz Cussons wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 2 positive, 2 neutrale und 0 negative Einschätzungen zu Pz Cussons abgegeben, was im Durchschnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Pz Cussons. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie basierend auf Analystenmeinungen liegt bei 221 GBP. Basierend auf dem letzten Schlusskurs von 151 GBP könnte die Aktie somit um 46,36 Prozent steigen, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Pz Cussons-Aktie somit aus Analystensicht eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die Dividende weist Pz Cussons derzeit eine Dividendenrendite von 4,68 Prozent auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 2,93 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Pz Cussons-Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

In fundamentalen Aspekten liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 13, was bedeutet, dass die Börse 13,57 Euro für jeden Euro Gewinn von Pz Cussons zahlt. Dies ist 69 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Haushaltsprodukte" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 44. Aus diesem Grund wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.