PZU in Davos: Um Talente anzuziehen und zu halten, investieren wir nicht in Mitarbeiter, sondern in Menschen

Davos, Schweiz (ots/PRNewswire) -Ausbildung und Weiterentwicklung der Fähigkeiten der Mitarbeiter, Berücksichtigung ihres Wohlbefindens, Sinngebung ihrer Arbeit über die Dimension der Tabellenkalkulation hinaus, eine Kultur der Offenheit und Chancengleichheit. In Davos wurde ein solches Erfolgsrezept für den Kampf um die besten Mitarbeiter von weiblichen Wirtschaftsführern vorgestellt. Aleksandra Agatowska, die Präsidentin von PZU Życie, sprach über die Erfahrungen und Aktivitäten ihres Unternehmens.Die Expertendiskussion mit dem Titel „Was sind die besten Strategien zur Gewinnung von Talenten im neuen sozialen, demografischen und kulturellen Zeitalter" war eine der Hauptveranstaltungen im Polnischen Haus während des Weltwirtschaftsforums in Davos. Die geladenen Gäste räumten ein, dass die aktuellen Trends (wie die Alterung der Gesellschaft, der technologische Fortschritt, der zu einer ständigen Erhöhung des Niveaus zwingt, oder die sich ändernden Qualifikationen) einen großen Druck auf die Arbeitgeber ausüben.Die Wirtschaftsführer waren sich einig, dass die weibliche Perspektive im Management an Bedeutung gewinnt, was eine gute Antwort auf die modernen Herausforderungen des Arbeitsmarktes ist.„In der PZU-Gruppe sind mehr als 60 % der Positionen mit Frauen besetzt, darunter mehr als 55 % der Führungspositionen. Fast 70 % unserer Mitarbeiter sind Eltern. Wir beschäftigen Menschen aus mindestens vier verschiedenen Generationen", so Aleksandra Agatowska, Präsidentin von PZU Życie.In der Diskussion wurde betont, dass in der Ära der rasanten Digitalisierung und der Entwicklung innovativer Technologien, die praktisch jedes Unternehmen verändern, die wichtigste Richtung die Bildung ist. Die Präsidentin von PZU Życie ergänzte, dass die PZU-Gruppe während der Pandemie viele Schulungs-, Bildungs- und Motivationsprogramme für Mitarbeiter aller Ebenen entwickelt hat, die von Tausenden von Menschen gerne genutzt werden.Sie betonte auch, dass es heute ebenso wichtig ist, sich um das Wohlergehen der Mitarbeiter zu kümmern, einschließlich ihrer körperlichen und geistigen Gesundheit, wie um die berufliche Qualifikation. Dies wird durch zahlreiche Aktivitäten des größten polnischen Versicherers im Bereich des Wohlbefindens belegt.„Wir konzentrieren uns oft auf den Aspekt der Suche nach Talenten auf dem Markt und vergessen dabei, dass es ebenso wichtig ist, diejenigen im Unternehmen zu halten, die wir bereits haben. In der Zwischenzeit ist es einfacher, das Erlebnis der Mitarbeiter zu verbessern und ihr Engagement und ihre Loyalität zu stärken, als das Kundenerlebnis zu verbessern", erklärte Aleksandra Agatowska.View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/pzu-in-davos-um-talente-anzuziehen-und-zu-halten-investieren-wir-nicht-in-mitarbeiter-sondern-in-menschen-301743341.htmlPressekontakt:Krzysztof Trębski,ktrebski@pzu.pl,+48789431745Original-Content von: PZU, übermittelt durch news aktuell