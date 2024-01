PYC Therapeutics Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Die Pyc Therapeutics-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,07 AUD verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 0,09 AUD lag, was einer Abweichung von +28,57 Prozent entspricht und als "Gut" bewertet wird. Auf der kürzeren Analysebasis der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein Durchschnittsschlusskurs von 0,09 AUD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Pyc Therapeutics-Aktie liegt bei 61,54 für einen Zeitraum von 7 Tagen und bei 60,56 für 25 Tage, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die Stimmung der Anleger verbesserte sich im vergangenen Monat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurde das Unternehmen weniger intensiv diskutiert, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Analysten haben auf sozialen Plattformen überwiegend positive Kommentare zu Pyc Therapeutics gefunden, was zu einer "Gut"-Einstufung hinsichtlich der Stimmung führt. Daher wird die Pyc Therapeutics-Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.