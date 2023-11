PYC Therapeutics Aktie: Das kann sich sehen lassen!

In den letzten Wochen konnte bei Pyc Therapeutics eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt werden, was auf eine überwiegend negative Stimmung in den sozialen Medien zurückzuführen ist. Dies führt zu einer Bewertung des Sentiments als "Schlecht". In Bezug auf die Diskussionsstärke gab es jedoch keine signifikanten Unterschiede, weshalb hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Zusammenfassend erhält Pyc Therapeutics für dieses Kriterium daher ein Gesamtrating von "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Pyc Therapeutics-Aktie beträgt 8, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und somit ein "Gut"-Rating ergibt. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI mit einem Wert von 15 überverkauft, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Die Analyse der RSIs ergibt daher insgesamt ein "Gut"-Rating für Pyc Therapeutics.

Die Stimmung in den sozialen Medien kann auch Einfluss auf die Aktienkurse haben. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren, jedoch in den letzten beiden Tagen vermehrt negative Themen aufgegriffen wurden. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Einstufung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Pyc Therapeutics-Aktie mit einem Kurs von 0.086 AUD derzeit +43,33 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut" führt. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie mit einer Distanz von +43,33 Prozent zum gleitenden Durchschnitt positiv bewertet. Somit ergibt sich auch aus charttechnischer Sicht insgesamt eine "Gut"-Einstufung für die Pyc Therapeutics-Aktie.