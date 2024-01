PYC Therapeutics Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen zu betrachten. Der RSI-Wert für Pyc Therapeutics beträgt derzeit 62,96, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 44, was darauf hindeutet, dass die Aktie auch in diesem Zeitraum weder überkauft noch überverkauft ist. Die Gesamteinstufung für den RSI lautet daher "Neutral".

Aus charttechnischer Sicht ist der Kurs von Pyc Therapeutics mit 0,093 AUD derzeit um +16,25 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) entfernt, was eine kurzfristige Einschätzung von "Gut" ergibt. Für die vergangenen 200 Tage liegt die Distanz zum GD200 bei +32,86 Prozent, was zu einer langfristigen Einstufung von "Gut" führt.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes zeigt sich bei Pyc Therapeutics in den letzten Wochen eine negative Veränderung. Dies basiert auf einer abnehmenden Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den sozialen Medien sowie auf negativen Auffälligkeiten im Stimmungsbild, was zu einer Gesamteinstufung von "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, jedoch hat sich die Diskussion verstärkt auf negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Pyc Therapeutics konzentriert. Als Resultat wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.