PYC Therapeutics Aktie: Alles völlig egal!

Die Pyc Therapeutics hat in den letzten Tagen eine positive Kursentwicklung verzeichnet. Der aktuelle Kurs von 0,093 AUD liegt +3,33 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung der Aktie als "Neutral". Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage, so ergibt sich eine Distanz von +32,86 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde insgesamt positiv über Pyc Therapeutics diskutiert, wobei an sechs Tagen positive Themen überwogen und an zwei Tagen negative Kommunikation dominierte. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Pyc Therapeutics liegt bei 90,48 Punkten, was auf eine überkaufte Aktie hinweist und somit zu einer negativen Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis ergibt jedoch eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Das Stimmungsbild und die Aufmerksamkeit in den sozialen Medien bezüglich Pyc Therapeutics haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird dieses Kriterium neutral bewertet. Die Anzahl der Beiträge und die Aufmerksamkeit über das Unternehmen haben jedoch abgenommen, wodurch die Aktie in diesem Punkt negativ bewertet wird.

Zusammenfassend erhält Pyc Therapeutics aufgrund der genannten Kriterien eine insgesamt negative Bewertung.