PXG erobert mit der Einführung der PXG® Xtreme™-Golfbälle den Golfballmarkt

Scottsdale, Arizona (ots/PRNewswire) -Die brandneuen PXG Xtreme-Golfbälle sorgen für extreme Weite und optimale Kontrolle auf dem GrünPXG, die von dem amerikanischen Unternehmer Bob Parsons gegründete Firma für Golfausrüstung und -bekleidung, hat ihr Angebot auf dem Golfplatz um revolutionäre Golfbälle erweitert. Aus dem Wunsch heraus, ein Problem der Verbraucher zu lösen, nämlich die gefürchtete Wahl zwischen Distanz und Kontrolle, entwickelte PXG die PXG Xtreme-Golfbälle – einen Ball, der alles kann.Seit seiner Gründung hat PXG die Golfbranche mit seinem innovativen Forschungs- und Entwicklungsansatz umgekrempelt: Das Unternehmen verzichtet auf traditionelle Produktveröffentlichungszyklen und setzt auf Leistung. Die gleichen bewährten Verfahren hat PXG auch bei der Entwicklung von Golfbällen angewandt, und nach fast einem Jahrzehnt Forschung und Entwicklung hat das Unternehmen die PXG Xtreme-Golfbälle vorgestellt.„PXG ist in erster Linie ein Forschungs- und Entwicklungsunternehmen", erklärte der PXG-Gründer Bob Parsons. „Alles, was wir tun, beginnt mit der Frage: ‚Können wir ein besseres Produkt herstellen?' Lange Zeit waren wir uns trotz unserer Bemühungen nicht sicher, ob wir einen besseren Golfball entwickeln können. Aber wir haben es immer weiter versucht. Mit einem neuen Partner, der unsere technischen Möglichkeiten ausweitet, und auf der Grundlage jahrelanger Daten und Tests freuen wir uns und sind stolz darauf, endlich einen Golfball auf den Markt zu bringen, der den Namen PXG verdient."Die PXG Xtreme-Golfbälle verfügen über eine explosive dreiteilige Konstruktion und ein nahtloses 338-Dimple-Muster. Der Polybutadienkern mit hohem Golf-COR ist für hohe Geschwindigkeiten konzipiert. Eine feste Ionomer-Mantelschicht erhöht zusätzlich die Geschwindigkeit und sorgt für maximale Weite beim Abschlag. Die weiche Außenhülle aus Urethan maximiert den Spin für mehr Kontrolle auf dem Grün.Das Dimple-Muster sorgt für aerodynamische Eigenschaften, die beim Driver die Weite maximieren und bei Eisen und Wedges eine hohe Flugbahn mit optimalem Spin erzeugen. Als Ergebnis liefert der dreiteilige Golfball Qualität, Konsistenz und Leistung bei jedem Schlag, aus jeder Lage, und für jeden Golfer.Der neue Golfball verfügt außerdem über eine verbesserte Ausrichtungshilfe, die es den Spielern erleichtert, ihre Bälle in die richtige Position zu bringen und mehr Putts zu versenken.Die PXG Xtreme-Golfbälle sind ab sofort in den Einzelhandelsgeschäften und -zentren des Unternehmens, telefonisch beim PXG Player Support und auf www.PXG.com erhältlich.INFORMATIONEN ZU PXGPXG bietet ein komplettes Sortiment an Golfschlägern an, darunter Driver, Fairwayhölzer, Hybride, Eisen, Wedges und Putter sowie hochwertige Sportbekleidung und Zubehör.