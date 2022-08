PXG enthüllt erstes Bau- und Vertriebszentrum für maßgeschneiderte Golfschläger in Großbritannien

Scottsdale, Arizona (ots/PRNewswire) -Die PXG-Anlage bietet 10-tägige Bearbeitungszeit von der Bestellung bis zur Lieferung sowie zahlreiche neue BeschäftigungsmöglichkeitenPXG, ein weltweit tätiges Forschungs- und Entwicklungsunternehmen, das sich der Herstellung der weltweit besten Golfausrüstung und -bekleidung verschrieben hat, hat kürzlich sein erstes Zentrum für Maßanfertigung und Vertrieb in Großbritannien eröffnet. Die hochmoderne Anlage von PXG UK (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3621506-1&h=2316660888&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3621506-1%26h%3D2171530971%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.pxg.com%252Fen-gb%26a%3DPXG%2BUK&a=PXG+UK) ist der Schlüssel zum Ausbau der internationalen Präsenz der Marke und stellt sicher, dass noch mehr Golfer in ganz Europa schnellen und einfachen Zugang zu den außergewöhnlichen Produkten von PXG haben.„Die Eröffnung von PXG UK ist nicht nur ein Beweis dafür, wie weit wir gekommen sind, sondern auch eine Aussage darüber, wohin wir uns bewegen", betonte der PXG-Gründer und -CEO Bob Parsons. „Während wir wachsen, wollen wir unseren Kunden die bestmögliche Erfahrung von Anfang bis Ende bieten. Das bedeutet, dass ihre Schläger richtig gebaut und schnell geliefert werden. Das neue Zentrum ermöglicht uns beides. Das sind wir, PXG!"Seit seinem Debüt auf der Inc. 5000-Liste im Jahr 2019 hat PXG durch seine umfangreiche Forschungs- und Entwicklungsarbeit, sein einzigartiges Direktvertriebsmodell und seine aggressiven Expansionspläne für Geschäfte weiterhin ein bemerkenswertes Geschäftswachstum erlebt und weltweit Aufsehen erregt. Der beschleunigte Erfolg von PXG, kombiniert mit der zunehmenden Popularität des Golfsports, hat den Grundstein für die strategische internationale Expansion des Unternehmens gelegt.PXG UK ist perfekt dafür aufgestellt, den schnell wachsenden europäischen Markt mit einer nie dagewesenen Geschwindigkeit zu bedienen. Die neue Anlage ermöglicht nun die Produktion und den Versand von Bestellungen innerhalb von 10 Tagen nach Auftragseingang, was der Bauzeit für die Vereinigten Staaten und Kanada entspricht.Das brandneue Zentrum umfasst 31.563 Quadratmeter und verfügt über einen weitläufigen Montagebereich für Golfschläger. Mit zwei installierten Fertigungszellen können hier täglich Hunderte von Schlägern von Hand gefertigt werden. Sobald der Bereich vollständig installiert und besetzt ist, wird er über zahlreiche Zellen und die Kapazität verfügen, täglich mehr als 2.000 Schläger für PXG-Kunden in ganz Europa zu produzieren und zu vertreiben. Zu den weiteren Funktionen gehören ein Lagerraum für Ausrüstung, Zubehör und Bekleidung, Versand und Empfang sowie ein Arbeitsbereich für Firmenleitung und Mitarbeiter.Neben dem Ausbau der internationalen Präsenz von PXG bringen der maßgeschneiderte Bau und das Vertriebszentrum auch ein sofortiges Beschäftigungswachstum. Bis Ende 2022 sieht das Unternehmen mehr als 80 Neueinstellungen vor.Der Standort von PXG UK befindet sich in Royal Mills, Unit 1 & 2, Sandown Industrial Park, Mill Road, Esher, Surrey KT10 8BL.Um mehr über PXG zu erfahren oder ein Golfschläger-Fitting zu vereinbaren, besuchen Sie www.PXG.com. PXG stellt ein! Wenn Sie auf der Suche nach einer lohnenden Karriere in einem branchenführenden Team sind, besuchen Sie noch heute das Karriereportal von PXG (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3621506-1&h=3138349456&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3621506-1%26h%3D3392742949%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fworkforcenow.adp.com%252Fmascsr%252Fdefault%252Fmdf%252Frecruitment%252Frecruitment.html%253Fcid%253D57160dee-2b98-4fc8-92d1-9b8fea081f7c%2526ccId%253D19000101_000001%2526lang%253Den_US%26a%3DPXG%2527s%2Bcareer%2Bpage&a=Karriereportal+von+PXG).INFORMATIONEN ZU PARSONS XTREME GOLFPXG wurde vom Unternehmer und selbsternannten Golfverrückten Bob Parsons gegründet und verkörpert dessen Überzeugung, dass jedes neue Produkt – von Golfschlägern bis hin zu Sportbekleidung – deutlich besser sein sollte. Jede Innovation soll Ihre Leistung spürbar verbessern. Und jeder Abschlag soll in vollen Zügen genossen werden.Heute bietet PXG ein komplettes Sortiment an Rechts- und Linkshänder-Golfschlägern an, darunter Driver, Fairwayhölzer, Hybride, Eisen, Wedges und Putter, sowie Hochleistungs-Sportbekleidung und Zubehör.Zu den professionellen Mitarbeitern von PXG gehören Jason Kokrak, Joel Dahmen, Zach Johnson, Paul Barjon, Michael Gligic, James Hahn, Jim Herman, Sung Kang, David Lipsky, Luke List, Justin Lower, Henrik Norlander, Augusto Nunez, Seth Reeves, Kyle Stanley, Hudson Swafford, Cameron Tringale, Celine Boutier, Austin Ernst, Mina Harigae, Vivian Hou, Yu-Sang Hou, Gina Kim, Megan Khang, Christina Kim, Katherine Kirk, Brittany Lang, Gerina Mendoza, Ryann O'Toole, Jennifer Song und Mariah Stackhouse.