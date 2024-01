PW Medtech Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Die Stimmung der Anleger bei Pw Medtech in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen, die für eine weitere Aktienbewertung ausgewertet wurden. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen besonders hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung der Anleger-Stimmung.

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Pw Medtech beträgt bezogen auf das Kursniveau 6,05 Prozent und liegt mit 5,82 Prozent über dem Durchschnitt (0,23) für diese Aktie. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Pw Medtech eine "Gut"-Bewertung von unseren Analysten.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Der RSI der Pw Medtech führt bei einem Niveau von 11,11 zur Einstufung "Gut". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 40,74 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung des RSI liegt daher bei "Gut".

Im Branchenvergleich erzielte Pw Medtech in den letzten 12 Monaten eine Performance von 18,63 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche im Durchschnitt um -15,85 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +34,48 Prozent im Branchenvergleich für Pw Medtech. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -16,59 Prozent im letzten Jahr, und Pw Medtech lag 35,21 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.