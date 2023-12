PW Medtech Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Der Aktienkurs von Pw Medtech hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 18,63 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche im Durchschnitt um -10,96 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Pw Medtech eine Outperformance von +29,58 Prozent in dieser Branche aufweist. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -10,29 Prozent im letzten Jahr, wobei Pw Medtech um 28,92 Prozent über diesem Durchschnitt lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien wurden bei Pw Medtech in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikanten Veränderungen, weshalb das Unternehmen auf dieser Stufe ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Pw Medtech-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) um +24,17 Prozent höher liegt als der aktuelle Kurs. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit +6,43 Prozent über dem letzten Schlusskurs, wodurch das Unternehmen in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating erhält.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Pw Medtech bei 9,4, was unter dem Branchendurchschnitt (25,9) in der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" liegt. Dadurch wird das Unternehmen als unterbewertet angesehen und erhält auch hierfür eine "Gut"-Bewertung.