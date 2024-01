PVW Resources Aktie: Was könnte passieren?

Der Relative-Stärke-Index (RSI), der in der technischen Analyse verwendet wird, zeigt an, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Pvw heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 100 Punkten, was darauf hindeutet, dass Pvw überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 66,67, was bedeutet, dass Pvw hier weder überkauft noch überverkauft ist. Das Wertpapier wird somit als "Neutral" eingestuft. Zusammen erhält das Pvw-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Der gleitende Durchschnittskurs der Pvw beläuft sich mittlerweile auf 0,07 AUD, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,048 AUD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -31,43 Prozent, was zu der Bewertung "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 0,05 AUD, wodurch die Aktie mit -4 Prozent Abstand aus dieser Sicht als "Neutral" eingestuft wird. Somit erhalten wir insgesamt die Gesamtnote "Neutral".

In den vergangenen zwei Wochen wurde Pvw von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Unsere Redaktion kommt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene daher die Einstufung "Neutral" erlaubt.

Pvw lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Dabei hat die Aktie die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was eine Einschätzung als "Neutral"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Pvw in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".