PVH Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "PVH":

Der Aktienkurs von Pvh verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 71,88 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Überperformance von 73,62 Prozent darstellt. Dieser Wert liegt signifikant über dem Durchschnitt von -1,73 Prozent. In der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt die mittlere jährliche Rendite -1,09 Prozent, wobei Pvh derzeit um 72,97 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser starken Performance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Analysten bewerten die Pvh-Aktie aktuell ebenfalls als "Gut", basierend auf 3 positiven, 3 neutralen und keinen negativen Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 99,83 USD, was einem Abwärtspotenzial von -25,69 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die Pvh-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,66 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 40 liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält daher eine positive Bewertung auf fundamentaler Basis.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Pvh-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 97,61 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 134,35 USD liegt, was einer Differenz von +37,64 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Analyse erhält die Aktie eine positive Bewertung. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein ähnliches Bild, wobei die Aktie eine neutrale Bewertung erhält.

Insgesamt wird die Pvh-Aktie sowohl auf technischer als auch auf fundamentaler Basis positiv bewertet.