PVH Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Die Analysten bewerten die Aktie der Pvh auf langfristiger Basis als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten haben 3 die Aktie als "Gut", 3 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft. Es liegen keine neuen Bewertungen aus dem letzten Monat vor. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 99,83 USD, was einer Erwartung von -18,25 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 122,12 USD liegt. Auf Basis dieser Schätzungen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Pvh in den letzten Tagen überwiegend positiv. Es gab sieben positive und zwei negative Tage, während an fünf Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Jedoch waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ. Aufgrund dieser gemischten Stimmung erhält Pvh eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Die Diskussionen im Internet können die Stimmung für Aktien verstärken oder verändern. In Bezug auf Pvh wurde eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich jedoch negativ entwickelt, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Aus fundamentaler Sicht weist die Aktie von Pvh ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,99 auf, was 79 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter". Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" auf Basis der fundamentalen Analyse.