PVH Aktie: So schnell kann es gehen

Weitere Suchergebnisse zu "PVH":

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge frühzeitig zu erkennen. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Pvh jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität für Pvh in den letzten vier Wochen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe als "Neutral" bewertet.

Die Einschätzungen von Analysten der letzten zwölf Monate zeigen, dass 3 Gut, 3 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen vorliegen, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Pvh, und das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 99,83 USD. Dies könnte einer potenziellen -18,25 prozentigen Fallrate entsprechen, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Pvh-Aktie somit eine "Neutral"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Pvh einen Wert von 12 auf, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" (KGV von 61,92) unter dem Durchschnitt liegt (ca. 79 Prozent). Damit wird Pvh als unterbewertet angesehen und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf Dividenden zeigt sich, dass die Dividendenrendite für die Aktie von Pvh bei 0,2 % liegt, was im Vergleich zum Durchschnitt der Branche einen geringeren Ertrag von 15,22 Prozentpunkten bedeutet. Daher ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens aufgrund der niedrigeren Dividenden.