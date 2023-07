PVA Tepla: Potenzial von 33,15 EUR

Die Aktie von PVA Tepla wird derzeit von Analysten unterbewertet. Das wahre Kursziel liegt bei +56,96% über dem aktuellen Preis.

• Am 28.07.2023 stieg die Aktie um +0,19%

• Das Kursziel beträgt 33,15 EUR

• Das Guru-Rating hat sich auf 3,92 verbessert

Am gestrigen Tag erzielte PVA Tepla ein Plus von +0,19%. Damit hat sich das Ergebnis der letzten fünf Handelstage auf eine Woche mit einem Anstieg von +3,94% summiert – was relativ optimistisch aussieht.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie beträgt aktuell 33,15 EUR und bietet potenziell eine Rendite von +56,96%, falls es erreicht wird. Einige Analysten teilen jedoch nicht diese Einschätzung und sind nach der jüngsten positiven Entwicklung eher neutral eingestellt.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt empfehlen drei Analysten den Kauf dieser Aktie und sechs weitere sehen sie als...